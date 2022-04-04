Daftar Nominasi Grammy Awards 2022, Billie Eilish hingga BTS Akan Ramaikan Perhelatannya

Siti Aisah Nurhalida Musthafa
- 4 April 2022, 08:45 WIB
Grammy Awards menghadirkan deretan musisi ternama dunia
Grammy Awards menghadirkan deretan musisi ternama dunia /Reuters/Carlo Allegri

PIKIRAN RAKYAT – Nominasi Grammy Awards ke-64 tahun 2022 telah diumumkan, pada Senin, 4 April 2022.

Nama-nama besar belantika musik mancanegara mengisi daftar nominasi tahun ini termasuk Olivia Rodrigo, Billie Eilish, dan Boygroup asal Korea Selatan, BTS.

Berikut ini merupakan daftar nominasi di kategori kunci pada gelaran Grammy Awards yang akan segera diselenggarakan.

ALBUM OF THE YEAR

We Are - Jon Batiste

Tony Bennett & Lady Gaga - Love for Sale

Justin Bieber - Justice (Triple Chucks Deluxe)

Doja Cat - Planet Her (Deluxe)

Billie Eilish - Happier Than Ever

H.E.R. - Back of My Mind

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Editor: Abdul Muhaemin

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