Lagu As It Was Milik Harry Styles Pecahkan Rekor, Olivia Rodrigo Turun Takhta

PIKIRAN RAKYAT – Lagu As It Was milik Harry Styles yang baru saja dirilis pada 1 April 2022, kini kian populer.

Pasalnya, Harry Styles yang merupakan pentolan One Direction ini berhasil meraih kesuksesan dengan memecahkan dua rekor streaming berkat lagu As It Was.

Rekor itu berhasil dicapai Harry Styles dalam platform musik Spotify.

Baca Juga: Lirik Lagu As It Was - Harry Styles, Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

As It Was memecahkan rekor dalam sejarah Spotify dengan meraih sebanyak 8,3 juta streaming, menjadikanya sebagai lagu yang paling banyak diputar di Amerika Serikat dalam satu hari sejak dirilis.

Harry Styles juga berhasil merebut posisi Olivia Rodrigo dengan lagu drivers license, yang sebelumnya memperoleh rekor di Spotify dengan 8 juta streaming pada Januari lalu.

Tidak hanya itu, As It Was juga menjadi lagu Harry Styles yang paling banyak diputar secara global dalam satu hari dengan total sebanyak 21,6 juta streaming di Spotify.

Baca Juga: Harry Styles Umumkan Album Solo Ketiga, Bertajuk Harry’s House

Pada bulan Maret lalu, rekor tersebut dipegang oleh Anitta dengan Envolver yang meraih 8,6 juta streaming.