Viral Video Lawas Perjuangan Maia Estianty Manggung sambil Gendong Anak dan Lagi Hamil

PIKIRAN RAKYAT - Nama Maia Estianty kerap terdengar hingga ke pelosok negeri dengan berbagai prestasi, sensasi hingga kehidupan sehari-hari.

Tak hanya kisah yang dijalani di masa ini, kisah kelam Maia Estianty masih terus dikulik dan diungkit oleh netizen.

Belum lama ini, Maia Estianty mengunggah sebuah cuplikan video perjuangannya di masa lalu sebagai seorang musisi sekaligus seorang ibu.

Baca Juga: Rencana NATO Terendus Vladimir Putin, Perbatasan Barat Rusia Dijaga Ketat

Dalam cuplikan video tersebut terlihat Maia Estianty tengah kerja sebagai backing vocal dari Dewa 19 sembari menggendong putra pertamanya.

Maia mengulas balik perjuangannya di masa lalu yang harus bekerja sambil membawa anak.

"Lagi hamil @duljaelani, kudu jadi backing vocal, plus momong anak… Saat @alghazali7 umur 3 tahun Ngotot pengen ikutan nyanyi. THE POWER OF EMAK-EMAK, SETRONGGGG," tuturnya.

Dalam sekejap unggahan Maia Estianty menjadi viral dan menuai beragam reaksi dari netizen.

Tidak sedikit dari netizen memuji perjuangan Maia Estianty yang harus rela bekerja sambil mengasuh anaknya.