Dapat Buket Bunga, Gong Hyo Jin Dikabarkan akan Menyusul Hyun Bin-Son Ye Jin hingga Agensi Beri Tanggapan

PIKIRAN RAKYAT - Dengan berlangsungnya pernikahan Hyun Bin dan Son Ye Jin pada 31 Maret 2022 kemarin, kini sosok aktris Gong Hyo Jin mendadak dalam sorotan.

Seperti diketahui, Gong Hyo Jin secara kebetulan menangkap buket bunga yang dilempar Son Ye Jin dalam acara pernikahan dengan Hyun Bin.

Setelah sukses menangkap buket bunga, beredar kabar Gong Hyo Jin akan ikut menyusul ke jenjang pernikahan bersama kekasih mudanya, Kevin Oh.

Menurut tradisi, pengantin wanita melemparkan buket bunga di atas bahu untuk kelompok wanita lajang, sehingga siapapun yang menangkap buket seharusnya menjadi wanita berikutnya yang melangkah ke jenjang pernikahan.

Baca Juga: Couple BinJin Menikah, Rumor Pacaran Hyun Bin dengan Song Hye Kyo Tiba-Tiba Muncul Kembali

Kini sepertinya, buket bunga itu membuat Gong Hyo Jin gembira dengan berita tersebar cepat mengenai kabar lamaran dirinya dengan Kevin Oh, kekasih yang lebih muda 10 tahun.

Sempat terbersit di kalangan penggemar, beberapa nama populer seperti So Ji Sub dan Jo In Sung yang menjadi lawan main di masa lalu.

Sedangkan Kevin Oh sendiri adalah penyanyi kelahiran Amerika Serikat, yang mendapatkan populer melalui Superstar K7 pada 2015, kemudian disusul dengan semifinal 'Superband'.

Sementara itu, Management SOOP yang saat ini menjadi agensi Gong Hyo Jin telah menanggapi laporan Sport Chosun dengan membenarkan Gong Hyo Jin berkencan dengan Kevin Oh, tetapi tidak ada obrolan tentang pernikahan hingga saat ini.