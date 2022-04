Lirik Lagu As It Was - Harry Styles, Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT – Simak lirik As It Was, lagu terbaru Harry Styles beserta terjemahan Bahasa Indonesia.

Para penggemar Harry Styles kini tengah berbahagia. Pasalnya, pentolan One Direciton ini baru saja merilis lagu As It Was pada Jumat, 1 April 2022.

As It Was merupakan lagu pertama dalam album ketiga Harry Styles bertajuk Harry’s House, yang akan dirilis pada 20 Mei 2022 mendatang.

Baca Juga: Harry Styles Umumkan Album Solo Ketiga, Bertajuk Harry’s House

Lagu yang berdurasi 02:47 menit ini juga menghadirkan music video yang diunggah ke kanal YouTube resminya, Harry Styles.

Setelah dirilis, music video itu berhasil menggaet lebih dari 3,5 juta pasang mata dalam waktu dua jam.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari berbagai sumber, As It Was mengambil perspektif tentang pengakuan, bahkan mengandung unsur melankolis.

Baca Juga: Terciduk Gandengan Tangan, Harry Styles dan Olivia Wilde Dikabarkan Pacaran

Penggemar menduga, bahwa lagu Harry Styles kali ini turut membawa tentang kekasihnya, Olivia Wilde, dalam sepenggal lirik “leave America, two kids follow her”.