Link Nonton dan Sinopsis Shoplifters, Film Mengharukan tentang Keluarga Pencuri

PIKIRAN RAKYAT - Simak link untuk menonton film Shoplifters, salah satu film Jepang bertema humanisme yang telah meraih banyak penghargaan.

Shoplifters resmi tayang pada tahun 2018, dan merupakan karya sutradara Hirokazu Kore-da.

Selain Shoplifters, Kore-da merupakan sutradara terkenal di Jepang yang telah merilis banyak film terkenal lainnya seperti film Nobody Knows, Like Fater Like Son dan The Third Murder.

Tayang perdana di Cannes Film Festival pada Maret 2018, Shoplifters berhasil meraih penghargaan tertinggi yaitu Palme d'Or pada festival tersebut.

Selain penghargaan tersebut, Shoplifters juga membawa banyak penghargaan lainnya seperti Best Foreign Language Film di Boston dan Los Angeles Society of Film Critics.

Dilansir dari IMBd, Shoplifters mendapatkan rating sebesar 7,9. Sedangkan pada Rotten Tomatoes, Shoplifters mendapatkan 99 persen.

Shoplifters menceritakan tentang kehidupan sebuah keluarga miskin di Jepang yang mencoba bertahan hidup dengan menghasilkan uang dengan berbagai cara.