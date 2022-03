Kerepotan Lawan Azka Corbuzier, Vicky Prasetyo Kalah Telak dalam 2 Ronde hingga Cedera

PIKIRAN RAKYAT - Duel tinju antara Vicky Prasetyo vs Azka Corbuzier berlangsung sengit dan menarik.

Meski sempat memberikan perlawanan, manuver Vicky Prasetyo belum cukup kuat untuk menumbangkan Azka Corbuzier.

Walhasil, Azka Corbuzier menang telak atas Vicky Prasetyo dalam 2 ronde di duel tinju tersebut.

Lantas, selain kemampuan Vicky Prasetyo yang kurang, faktor apa yang membuat mantan Kalina Oktarani itu kalah 2 ronde sekaligus?

Duel antara Azka Corbuzier vs Vicky Prasetyo merupakan pertandingan tinju bertajuk Close The Door Game On.

Duel antara Azka Corbuzier vs Vicky Prasetyo dipersiapkan secara matang oleh Deddy Corbuzier.

Deddy Corbuzier bahkan menyediakan tim medis untuk mengantisipasi jika ada yang membutuhkan pertolongan medis dalam duel itu.

Persiapan yang matang kian membuat Vicky Prasetyo dan Azka Corbuzier semangat dalam berduel.

