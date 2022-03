The Negotiation, Film yang Pertemukan Hyun Bin dan So Ye Jin

PIKIRAN RAKYAT – Hyun Bin dan So Ye Jin resmi menikah pada Kamis 31 Maret 2022 waktu setempat. Dikutip dari Yonhap, acara pernikahan mereka diselenggarakan di Grand Walkerhill, Seoul secara tertutup.

Hyun Bin dan So Ye Jin dikenal sebagai pemeran Drama Korea bertajuk Crash Landing On You yang tayang pada tahun 2019 lalu.

Sebenarnya, pertemuan pertama kali Hyun Bin dan So Ye Jin adalah saat beradu peran dalam The Negotiation, pada tahun 2018.

Hyun Bin kala itu berperan sebagai Min Tae-Gu, seorang pedagang senjata dari sindikat kejahatan internasional.

Sedangkan So Ye Jin berperan sebagai Ha Chae-Yon, seorang negosiator dari Badan Kepolisian Metropolitan Seoul.

Min Tae-gu menyandera dua warga Korea di Bangkok yang salah satunya merupakan bos Chae-yoon.

Chae-yoon akhirnya diutus untuk menjadi negosiator dalam kasus tersebut. Chae-yoon hanya punya waku 12 jam untuk menyelamatkan para sandera tersebut dari Tae-gu.

