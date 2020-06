Bintang Emon Sindir Tuntutan Kasus Penyerangan Novel Baswedan, Najwa Shihab Beri Komentar

PIKIRAN RAKYAT - Komika Bintang Emon membuat video pendek berisi sindiran terkait tuntutan terhadap pelaku kasus teror air keras pada Novel Baswedan.

Aksi Bintang Emon menjadi sorotan berbagai pihak salah satunya dari presenter Najwa Shihab, ia memerikan komentar soal video dari komika tersebut.

Dalam video viral tersebut, Bintang Emon mengungkapkan keheranannya karena dua terdakwa yang menyerang Novel Baswedan menyebut tidak sengata menyiramkan air keras.

"Katanya nggak sengaja, tapi kok bisa sih kena muka? Kan kita tinggal di bumi. Gravitasi pasti ke bawah. Nyiram badan enggak mungkin meleset ke muka, kecuali Pak Novel emang jalannya handstand, bisa lu protes. Pak Hakim, saya niatnya nyirem badan. Cuma gegara dia jalannya bertingkah, jadi kena muka, bisa, masuk akal," ujar Bintang Emon dalam videonya.

Bintang Emon kemudian memberikan sindiran soal tuntutan dua terdakwa tersebut, ia mempertanyakan cara berjalan Novel yang tidak normal atau tuntutan satu tahun penjara untuk dua terdakwa.

"Kita cek, yang gak normal cara jalannya Pak Novel Baswedan atau hukuman buat kasusnya. Katanya cuma buat kasih pelajaran. Bos, lu kalau mau kasih pelajaran, Pak Novel Baswedan jalan lu pepet. Terus bisikin, 'Eh, tahu nggak, kita punya grup yang nggak ada lu-nya, lo'. Pergi. Nah, pasti insecure tuh, 'salah gue apa ya?' Introspeksi, Pak Novel, pelajaran jatuhnya. Nah air keras dari namanya juga keras, kekerasan. Nggak mungkin keaeran," ujar Bintang Emon dalam akun Instagram @bintangemon pada 12 Juni 2020.

Jurnalis dan presenter kondang Najwa Shihab memberikan reaksi soal video Bintang Emon. Najwa mengunggah ulang video komika tersebut dalam akun Instagram miliknya.