Penyanyi Pop Tom Parker The Wanted Meninggal Dunia di Usia 33 Tahun Akibat Penyakit yang Diderita Sejak 2020

PIKIRAN RAKYAT – Vokalis boy band The Wanted Tom Parker meninggal dunia pada Rabu, 30 Maret 2022.

Tom Parker meninggal dunia di usia 33 tahun, ia meninggalkan seorang istri dan dua orang anaknya Aurelia serta Bodhi.

Istrinya yang bernama Kesley mengonfirmasi meninggalnya Tom Parker lewat akun Instagram pribadinya @being_kesley, hati Kelsey sangat terpukul atas kehilangan suami tercintanya tersebut.

“Dengan berat hati kami mengonfirmasikan bahwa Tom Parker meninggal dunia dengan damai dan tenang hari ini, dengan semua keluarganya disampingnya. Hati kami hancur, Tom adalah pusat dunia kami, dan kami tidak bisa membayangkan kehidupan tanpa senyum dan kehadiran yang energiknya,” kata Kelsey istri dari Tom Parker di Instagramnya.

Baca Juga: Nama Istrinya Sedang Viral dijadikan Meme, Tanggapan Rizky Billar Tuai Pujian Warganet

Bintang vokalis pop tersebut meninggal akibat penyakit yang dideritanya sejak tahun 2020, Tom meninggal karena kanker otak.

Tom Parker adalah penyanyi yang sangat energik dari lima anggota boy band The Wanted. Boy band asal Inggris itu merilis beberapa lagu diantaranya all time low, glad you came, lighting, chasing the sun, dan lagu lagu lainnya.

Tidak hanya dalam hal musik, Tom Parker juga pandai dalam memimpin pembuatan film dokumenter yang bercerita tentang keluarganya saat Tom menjalani perawatan penyakitnya.

Baca Juga: Hasil Akhir Barito Putera vs Persib Bandung: Laskar Antasari Selamat dari Degradasi