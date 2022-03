Prekuel Film IT Terbaru Dikabarkan Siap Diproduksi Warner Bros dan HBO Max

PIKIRAN RAKYAT - Film IT yang diproduksi oleh Warner Bros tampaknya akan melanjutkan kisahnya dalam seri prekuel terbaru.

Film genre horor yang digambarkan dengan sosok seorang badut itu sebelumnya sudah sukses diadaptasi oleh Warner Bros menjadi dua film.

Novel horor populer karya Stephen King ini akan dikembangkan menjadi sekuel terbarunya yang menceritakan asal-usul dari badut Pennywise, dikutip dari Variety.

Namun, khusus untuk prekuel terbarunya ini, Warner Bros dikabarkan akan menggandeng HBO Max dalam penggarapan film ini secara tentatif, dengan judul sementara Welcome To Derry.

Baca Juga: Menanti Film Indonesia Bangkit Lagi

Welcome to Derry disebut-sebut akan menjadi spin off dari peristiwa di film pertamanya yang dirilis pada 2017 lalu dengan judul IT:Part One.

Ini juga diduga sebagai jawaban atas rasa penasaran para penggemar IT terkait kisah sebenarnya di balik tokoh utama, Pennywise.

Sementara itu, sutradara kedua serial IT sebelumnya, Andy Muschietti, telah menandatangani kontrak untuk menjadi produser eksekutif, serial Welcome to Derry bersama Barbara Muschietti dan Jason Fuchs.

Baca Juga: Sinopsis Film Southpaw: Ceritakan Perjuangan Petinju Dunia Bangkit dari Keterpurukan

Untuk diketahui, film pertama IT sukses meledak di pasaran dengan mendapatkan ulasan yang luar biasa dan berhasil mendulang sembilan penghargaan.