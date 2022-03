8 Drama Korea yang Buat Penonton Frustasi dan Penasaran, The World of The Married hingga Penthouse

PIKIRAN RAKYAT - Drama Korea memiliki kemampuan untuk membuat penonton terbawa perasaan.

Tidak hanya adegan romantis, adegan menegangkan hingga tragis dalam drama Korea juga membuat penonton merasa lebih emosional.

Tak jarang, penggemar drama Korea juga akan kesal dan frustasi melihat suatu adegan. Kendati demikian, mereka tetap menontonnya dan selalu penasaran dengan setiap episodenya.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Soompi, berikut delapan drama korea yang membuat penonton frustasi, namun selalu penasaran akan kelanjutan kisahnya.

Melodrama hits tahun 2020 adalah The World of The Married yang mendulang rating tertinggi saat penayangan.

Drama ini menceritakan seorang dokter yang tampaknya memiliki segalanya, mulai dari karir yang cemerlang, putra yang cerdas, hingga suami tampan yang penuh kasih sayang.

Awal yang bahagia dalam drama ini berubah saat sang dokter bernama Ji Sun Woo yang diperankan Kim Hee Ae mendapati suaminya, Lee Tae Oh (Park Hae Joon) berselingkuh dengan seorang instruktur pilates yang muda dan cantik, Yeo Da Kyung (Han So Hee).

Penampilan luar biasa para aktor dengan cerita yang semakin mendalam membuat para penonton terbawa perasaan dan berujung kesal namun penasaran.