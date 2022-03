Luapan Kekecewaan Beliebers Membeludak, War Tiket Justin Bieber Terbentur Server Down

PIKIRAN RAKYAT - Antusiasme Beliebers Indonesia membeli tiket konser Justin Bieber yang bertajuk ‘Justice World Tour’ membeludak.

Di hari pertama pemesanan tiket pada Selasa, 29 Maret 2022, penggemar Justin Bieber terpantau beramai-ramai memonitor situs e-commerce maupun website resmi sebelum pukul 10.00 WIB.

Namun saat tiba waktunya untuk memesan, baik e-commerce juga website resmi justinbieberinjakarta.com tak dapat diakses karena alami gangguan.

Situs down ini diduga lantaran volume trafik yang melonjak tinggi.

Tak heran mereka beramai-ramai melayangkan protes di media sosial sambil menandai e-commerce dan pihak promotor konser Justin Bieber.

Sebagian dari Beliebers terpaksa harus menelan pil pahit ketika tiket kategori CAT 5 sudah sold out di saat mereka sendiri belum sempat ikut 'war' karena server tidak bisa diakses.

Alhasil tak sedikit yang meluapkan kekecewaannya melalui cuitan di media sosial.

"Gini ya gua belieber dari 2009 nunggu momen ini tpi kaya gni bahkan dari awal ada banyak issue2 miring, gua ga dengerin gua positif thinking but in the end ITS F*** SUCKS GABISA GUA SABAR," ucap seorang Beliebers.