Insiden Will Smith Tampar Chris Rock di Oscar 2022 Berlanjut ke Proses Penyelidikan

PIKIRAN RAKYAT - Academy of Motion Picture Arts and Sciences dikabarkan akan melakukan penyelidikan resmi terkait insiden penamparan yang dilakukan oleh Will Smith terhadap Chris Rock di panggung Academy Awards ke-94 pada Minggu, 27 Maret 2022.

"Kami mengutuk tindakan Will Smith di acara malam penghargaan. Kami secara resmi telah memulai penyelidikan atas insiden tersebut dan akan meninjau lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku di California," demikian bunyi pernyataan tersebut sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari ET pada Selasa, 29 Maret 2022.

Sebelumnya, Will Smith secara tiba-tiba naik ke atas panggung Oscar lalu untuk menghampiri Chris Rock kemudian menamparnya.

Peristiwa ini terjadi setelah alumni acara Saturday Night Live itu membuat lelucon tentang istri Will Smith, Jada Pinkett Smith.

Baca Juga: Pihak Internasional Dianggap Tak Percaya Jokowi, Luhut Pandjaitan Disebut Kehilangan Pamor

"Jada, aku mencintaimu. G.I. Jane 2, tidak sabar untuk melihatnya," ucap Chris Rock merujuk pada Pinkett yang mengalami kerontokan rambut akibat penyakit autoimun.

Tidak lama berselang, Smith naik ke panggung dan menerima Piala Oscar pertamanya sebagai pemenang kategori Aktor Terbaik berkat aktingnya dalam film King Richard.

Meski demikian, kemenangan Smith tidak mempengaruhi keputusan pengurus The Academy untuk tetap menyelidiki kasus ini lebih lanjut.

Baca Juga: Balik ke Tempat Terkena Serangan Jantung, Christian Eriksen Ungkap Keinginannya

"Akademi tidak memaafkan kekerasan dalam bentuk apa pun," demikian kutipan rilis mereka.