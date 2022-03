Tak hanya Will Smith, Penampilan Kristen Stewart Jadi Sorotan di Oscar 2022, Kenapa?

PIKIRAN RAKYAT - Perhelatan acara bergengsi Oscar 2022 hingga kini masih mengundang banyak atensi dari penonton.

Salah satu ak terkenal dari film Twilight, Kristen Stewart.

Kristen Stewart menjadi salah satu nominator untuk filmya, Spencer. Ini adalah pengalaman pertamanya untuk muncul di ajang penghargaan Oscar.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Independent, Kristen Stewart datang dengan busana yang terlihat berbeda.

Tiba di red carpet, ia mengenakan kemeja terbuka dan blazer combo yang dipasangkan dengan celana pendek, semua dirancang oleh Channel.

Disebut-sebut, tampilan Kristen ini melawan standar tampilan artis-artis lainnya yang menggunakan gaun panjang mewah saat menghadiri Oscar.

Namun tak sedikit juga yang memuji penampilan bintang 'Spencer' itu.

Bahkan, kritikus mode New York Times, Vanessa Friedman berkomentar, "Kristen Stewart, also breaking some #Oscar red carpet rules. No mermaid dresses! No princess frocks! It's about time."