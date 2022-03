Perjalanan Cinta Will Smith dan Jada Pinkett Smith, Mulai dari Pertemuan hingga Momen di Oscar 2022

PIKIRAN RAKYAT - Momen Will Smith memukul Chris Rock di ajang Oscar 2022 banyak diperbincangkan masyarakat di seluruh dunia.

Will Smith geram dengan lelucon Chris Rock yang ditujukan pada Istrinya, Jada Pinkett Smith.

Seperti diketahui, Pinkett Smith mengalami alopecia yang menyebabkan rambutnya rontok.

Di balik momen menegangkan itu, tersirat rasa sayang Will Smith kepada istrinya hingga tak terima Pinkett Smith dijadikan bahan lelucon.

Selain insiden dalam ajang Oscar, Will Smith dan istrinya telah mengalami pasang surut selama 28 tahun menjalani hubungan.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Independent, berikut ini perjalanan cinta Will Smith dan Pinkett Smith.

1. 1994: Bertemu di lokasi syuting The Fresh Prince of Bel-Air

Keduanya pertama kali bertemu setelah Jada Pinkett Smith mengikuti audisi untuk peran kekasih Will Smith di The Fresh Prince of Bel-Air.

2. 1995: Resmi berkencan

Will Smith dan Pinkett Smith mulai serius berkencan pada 1995, setelah Will Smith menyelesaikan perceraiannya dengan Sheree Zampino.