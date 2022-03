Sinopsis Film From Paris with Love, Aksi Ciamik John Travolta Bantai Teroris

PIKIRAN RAKYAT - Bioskop Trans TV kembali tayang dengan film From Paris with Love pada Senin 28 Maret 2022.

Film From Paris with Love mengisahkan seorang asisten dubes AS dan seorang agen rahasia yang bekerja sama dalam misi mencegah serangan teroris di Paris.

Film From Paris with Love disutradarai oleh Pierre Morel, sedangkan naskahnya ditulis oleh Adi Hasak dan Luc Besson.

Sinopsis From Paris with Love

Alur film dimulai dengan diperkenalkannya seorang agen rahasia bernama Charlie Max (John Travolta).

Max adalah seorang agen yang selalu bertugas untuk menangani masalah-masalah terkait teroris.

Pada suatu ketika, Max mendapatkan sebuah misi untuk menemukan lokasi keberadaan bandar narkoba.

Tujuan utama Max sebenarnya adalah informasi yang dimiliki bandar narkoba terkait keberadaan teroris.