Usai Tampar Chris Rock, Will Smith Menangis di Atas Panggung Oscar 2022

PIKIRAN RAKYAT - Insiden penamparan yang dilakukan Will Smith kepada Chris Rock tidak mengurangi reputasi Smith sebagai aktor terbaik.

Terbukti saat ia diumumkan berhasil menjadi pemenang aktor terbaik melalui kepiawaian aktingnya dalam film King Richard.

Smith berhasil menyingkirkan pesaingnya seperti Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth), Andrew Garfield (tick, tick BOOM!), Javier Bardem (Being the Ricardos), dan Benedict Cumberbatch (The Power of The Dog).

Disambut dengan standing applause para hadirin. Dalam sambutannya, Will Smith mengatakan bahwa, kemenangannya bukan untuk diri sendiri tapi untuk kalangan luas. Dia juga senang bisa dianggap sebagai pelindung bagi orang-orang sekitarnya.

"Saya dilahirkan untuk mencintai orang dan melindungi orang lain, dan jadi pelindung bagi orang-orang terdekat saya," kata Will Smith.

Dalam kesempatan itu, dia juga membahas mengenai insiden penamparan yang sebelumnya dilakukan kepada Chris Rock

"Saya tahu untuk melakukan apa yang kami lakukan, Anda harus menerima pelecehan, dan membuat orang berbicara hal aneh tentang Anda, dan membuat orang tidak menghormati. Anda harus tersenyum dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa," ujarnya.

Dengan gagah, dia kemudian meminta maaf atas insiden tersebut. Sang aktor meminta maaf pada penyelenggara, pengisi acara, dan penonton. “Saya ingin menjadi wadah cinta,” katanya sambil menangis.