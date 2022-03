Aktor Do Kyung Soo EXO akan Bintangi Reality Show Off The Grid, Catat Jadwal Tayangnya

PIKIRAN RAKYAT – Aktor Do Kyung Soo resmi mengonfirmasi bahwa dirinya akan membintangi cinematic roadmovie Off The Grid.

Aktor Do Kyung Soo akan tampil dalam Off The Grid yang merupakan program TV reality show tentang perjalanan self healing.

Do Kyung Soo akan menghabiskan waktu sendirian selama tiga hari dua malam dengan mengendarai mobil tanpa naskah apapun.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari News Naver, untuk perjalanannya dalam Off The Grid, dikatakan bahwa Do Kyung Soo akan mengemudi menuju Namhae, provinsi Gyeongsang Selatan, tempat di mana EXO syuting untuk acara Ladder Season 3.

Kabar ini tentu mengejutkan publik khususnya para penggemar EXO-L, karena ini menjadi acara TV pertama Kyung Soo tanpa grup EXO.

Rencananya Off The Grid akan tayang pada Mei 2022 di Discovery Korea dan saluran kabel SKY.

Pria kelahiran tahun 1993 itu, menjadi pemeran utama dalam paruh kedua reality show Off The Grid, yang sebelumnya sudah pernah menampilkan aktor Kim Da Mi, Kim Hee Ae, Han Ji Min, Jo Jin Woong, dan Moon So Ri pada season tahun lalu.

Sepertinya, aktor yang juga dikenal sebagai D.O. EXO tersebut akan menunjukkan sisi pribadi yang sebenarnya melalui acara reality show tersebut.