Daftar Lengkap Pemenang Oscar 2022

PIKIRAN RAKYAT - Pemenang piala Oscar 2022 dalam acara Academy Awards ke-94 akan diumumkan pada Minggu 27 Maret 2022 waktu Los Angelesa, Amerika Serikat.

Beberapa kategori kemenangan hanya diumumkan melalui Twitter resmi The Academy dan tidak ditayangkan secara langsung.

Beberapa kategori yang sudah diumumkan antara lain, Best Sound, Documentary, Best Short, Short Film, Best Film Editing, Best Production Design, dan Best Makeup and Hairstyling.

Best Supporting Actress

Jessie Buckley (The Lost Daughter)

Ariana DeBose (West Side Story) - WINNER!

Judi Dench (Belfast)

Kirsten Dunst (The Power of The Dog)

Aunjanue Ellis (King Richard).

Best Costume Design

Cruella

Cyrano

Dune

Nightmare Alley

West Side Story

Best Sound

Belfast

Dune - WINNER!

No Time to Die

The Power of the Dog

West Side Story

Best Original Score

Don't Look Up

Dune - WINNER!

Encanto

Parralel Mothers

The Power of the Dog