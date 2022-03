Red Velvet Rilis Album Perdana Berbahasa Jepang

PIKIRAN RAKYAT - Setelah sukses dengan MV Feel The Rhytm, Red Velvet kembali kejutkan penggemar dengan merilis teaser dari lagu Wildside.

Berudurasi selama 27 detik, teaser ini menampilkan Joy, Irene, Yeri, Wendy dan Seulgi degan busana glamor bernuansa hitam dan putih, lengkap dengan make up simpel tapi elegan.

Teaser dibuka dengan penggalan lirik lagu Wildside yang berbunyi: "Show you inside myself," "I will show you my wild side,"

Wildside merupakan album bahasa jepang pertama Redvelvet bertajuk Bloom.

Selain Wildside, album Bloom berisi 10 lagu lainnya seperti Marionette, SAPPY, Jackpot, Snap Snap, Sayonara, Aitai-tai, Swimming Pool, 'Cause it's you dan Color Love.

Selain lagu baru, terdapat lagu hits Red Velvet yang sebelumnya telah dirilis versi bahasa korea yang berjudul #Cookie Jar.

Album Bloom akan rilis bulan April, 2022 secara serentak di platform digital berbagai seluruh dunia.

Sebelumnya Red Velvet telah merilis mini album terbaru bertajuk "The ReVe Festival 2022" pada 22 Maret. 2022 yang berisi enam lagu dengan judul Halo, In My Dreams, BAMBOLEO, Beg For Me, Good, Bad, Ugly, dan Feel The Rhytm yang video klipnya duduk sebagai video populer di Youtube.