Taylor Hawkins Meninggal Dunia Saat Sedang Tur di Amerika Selatan

PIKIRAN RAKYAT – Band Rock legendaris Foo Fighters tengah berduka.

Sang drummer, Taylor Hawkins dikabarkan meninggal dunia di usianya yang ke 50 tahun

Kabar meninggalnya Taylor Hawkins tersebut dibagikan langsung oleh pihak Foo Fighters di akun Instagram resminya, @foofighters, pada Sabtu, 26 Maret 2022.

“Keluarga Foo Fighters tengah hancur secara tragis dan kehilangan kesayangan kita Taylor Hawkins sebelum waktunya. Semangat musiknya dan tawanya yang menular akan terus hidup bersama kita semua selamanya,” kata pihak Foo Fighters.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman RollingStone, saat ini Foo Fighters dikabarkan sedang mengadakan tur di Amerika Selatan dan bersiap untuk tampil di Festival Estéreo Picnic di Bogotá, Kolombia.

Taylor Hawkins secara resmi bergabung dengan Foo Fighters pada musim semi tahun 1997.

Sepanjang kariernya bersama band ini, Hawkins sesekali berperan menjadi vokalis, menyanyikan vokal utama pada single grup Cold Day in the Sun tahun 2005 dan Sunday Rain dari Concrete and Gold pada 2017.

Hawkins juga memulai jejak kariernya dengan proyek sampingannya dalam grup musik Taylor Hawkins and the Coattail Riders pada tahun 2006