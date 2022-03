Lirik Lagu Cool for the Summer - Demi Lovato yang Viral di TikTok: Got My Mind on Your Body

PIKIRAN RAKYAT - Simak lirik lagu Cool for the Summer milik Demi Lovato yang kini menjadi viral di aplikasi TikTok, lengkap dengan terjemahan Bahasa Indonesia.

Sebenarnya lagu Cool for the Summer yang dipopulerkan Demi Lovato ini sudah dirilis sejak lama.

Lagu ini dirilis pada tahun 2015, dan merupakan salah satu single dari album Confident.

Kendati demikian, lagu Cool for the Summer kembali menjadi viral setelah banyak pengguna TikTok yang menggunakannya sebagai backsound untuk konten mereka.

Penggalan lirik "got my mind on your body and your body on my mind, got a taste for the cherry I just need to take a bite" juga kerap terdengar di TikTok.

Dibagikan PikiranRakyat.com, berikut lirik lagu Cool for the Summer milik Demi Lovato beserta terjemahan Bahasa Indonesia:

Tell me what you want, what you like, it's okay

Katakan apa yang kamu inginkan, yang kamu suka, tak apa-apa