88Rising Umunkan akan Gelar Konser di Jakarta

PIKIRAN RAKYAT - Kabar gembira datang dari 88Rising, melalui akun Twitternya mereka mencuitkan akan menggelar konser di Jakarta.

"To Jakarta with love, we will be seing you ," Ujar perwakilan dari 88Rising.

Adapun cuitan tersebut disertai foto-foto penyanyi asal Indonesia dari agensi mereka, yaitu Niki Zefanya dan Rich Brian.

Berdasarkan pantauan Pikiran-Rakyat.com, cuitan tersebut langsung direspon sebanyak lebih dari tujuh ribu retweet pengguna Twitter, Kamis (24/03/22).

Baca Juga: Ria Ricis Ungkap Momen Ngidam, Salah Satunya Naik Kerbau

Mereka mengatakan sangat bersemangat dan tidak sabat menantikan idola mereka.

Terlebih sejak pandemi Covid-19 melanda, konser besar sangat dibatasi.

Dengan datangnya 88Rising menjadi angin segar serta melepas kerinduan mereka.

Baca Juga: Life Adventure, Branding Baru Mitsubishi Motors di Indonesia