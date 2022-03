88rising Menyapa Jakarta, Festival Head in The Clouds 2022 Dipastikan Hadir Kembali

PIKIRAN RAKYAT – Label musik ternama Amerika, 88rising, akan menghadirkan kembali Festival Head in The Clouds 2022 yang diumumkan melalui media sosial Twitter pada Kamis, 24 Maret 2022.

Festival Head in The Clouds 2022 akan digelar pada tanggal 20 dan 21 Agustus 2022 di Rose Bowl, Pasadena, California.

Presale tiket Festival Head in The Clouds mulai tersedia pukul 12 siang hari Jumat, 25 Maret 2022.

Namun yang lebih mengejutkan publik, bahwa 88rising pastikan Festival Head in The Clouds hadir kembali di Jakarta pada tahun ini.

Cuitan tersebut diunggah melalui akun resmi Twitternya, @88rising, dengan tagar HITCJAKARTA2022 yang kini menjadi trending.

“TO JAKARTA WITH LOVE. WE WILL BE SEEING YOU,” katanya menyapa Jakarta dengan emotikon hati.

Sebelumnya, rencana festival musik tersebut akan diadakan di Jakarta, sudah tercium sejak dua tahun yang lalu.

