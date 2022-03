Justin Bieber Bakal Konser di Jakarta, Simak Harga Tiket hingga Jadwal Turnya

PIKIRAN RAKYAT - Bagi penggemar Justin Bieber di seluruh belahan dunia pasti sudah tidak sabar menantikan penyanyi pop favorit ini.

Setelah kasus gejala Covid-19 dan Omicron yang sangat masif berkembang dan saat ini kasusnya mulai menurun, Justin Bieber akhirnya siap menyapa para penggemarnya dengan konser offline yang bertema 'Justice World Tour 2022'.

Justin akan menggelar konser di beberapa negara, termasuk Indonesia.

Pihak promotor perwakilan Indonesia pun sudah memastikan penyanyi asal Kanada ini akan segera menyapa 'Beliebers' di Indonesia.

"We are ecstatic to announce that @justinbieber will be coming back to Indonesia with @justicetour on November 03, 2022 at Stadion Madya, Gelora Bung Karno!" dikutip Pikiran-Rakyat.com dari salah satu unggahan Instagram promotor Indonesia, Soundrhythm.

Promotor tersebut bekerja sama dengan promotor lainnya untuk menggelar konser tersebut. Soundrhythm mengunggah seat plan konser Justin Bieber di Gelora Bung Karno nanti di instagramnya @soundrhythm .

Berikut paket dan harga seat konsernya :

1. CAT 1 seharga Rp6 juta rupiah, posisi di dekat panggung utama

2. CAT 2 seharga Rp4,4 juta rupiah, posisi di belakang CAT 1

3. CAT 3 seharga 3,4 juta rupiah, posisi berada di samping panggung

4. CAT 4 seharga 2,4 juta rupiah, posisi di paling belakang, setelah CAT 2

5. CAT 5 seharga 1,5 juta rupiah, posisi di samping CAT 4