Lirik Lagu Little Mix - Love Me Like You yang Kembali Viral di TikTok

PIKIRAN RAKYAT - Penggalan lagu Little Mix yang berjudul Love Me Like You, kembali ramai digunakan oleh para pengguna TikTok dan menjadi fyp.

Bahkan lagu ini menjadi backsound saat menggunakan filter, 'Isi Kepalaku Sekarang' yang saat ini tengah digandrungi para pengguna TikTok.

Filter yang memunculkan isi pikiran yang ada di dalam kepala kita ini, telah diikuti oleh 800 ribu lebih pengguna TikTok.

Berikut Lirik Lagu Love Me Like You dari Little Mix yang kembali viral:

Sha-la-la-la

Sha-la-la-la

Sha-la-la-la

He might got the biggest car

Don't mean he can drive me wild or he can go for miles

Said he got a lot of cash

Darling, he can't buy my love

It's you I'm dreaming of

They try to romance me but you got that nasty

And that's what I want (that's what I want)

So baby, baby, come and save me

Don't need those other numbers when I got my number one

