Bocorkan Video Pertama Kali Ria Ricis USG, sang Dokter: Lihat Ada Masalah di Kandunganmu

PIKIRAN RAKYAT - Pasangan Ria Ricis dan Teuku Ryan saat ini tengah menikmati kebahagiaan besar dalam rumah tangga mereka.

Pasalnya, ada calon buah hati mereka yang tumbuh di janin Ria Ricis.

Tak sabar menunggu kehadiran calon buah hatinya, Ria Ricis membagikan video di saat Ia pertama kali menjalani tes USG.

Video yang Ia bocorkan kepada publik itu ternyata direkam saat usia kandungan Ria Ricis masih sekitar 7 minggu.

Baca Juga: Soal Tuduhan Gala Sky Anak Haram, Mayang Akhirnya Buka Suara Terkait Kehamilan Vanessa Angel

“Aku tuh mual, aku kan ada gerd juga kan lambung, aku gak bisa cium parfum, gak bisa cium bau makanan,” ujar Ria Ricis.

Dokter yang memeriksa Ricis menyebut bayi di dalam kandungan YouTuber hits Tanah Air itu sehat.

“Ini kalau misalnya kita ukur paling adek bayinya ukurannya baru 1 cm, tapi wujudnya udah kelihatan tuh, 7 minggu,” ucap dokter.

"Bagus banget, ini sesuai sama 7 minggu. Kan bayinya ukurannya baru 0,9 cm detak jantungnya juga bagus, nggak ada pendarahan, letaknya bener. Bagus kok semuanya, so far so good," ucapnya lagi.