Justin Bieber Disebut Bakal Gelar Konser di Jakarta, Ada yang Sudah Siap-Siap Beri Tiket Gratis

PIKIRAN RAKYAT – Para penggemar Justin Bieber Indonesia kini sedang merasakan kegembiraannya lantaran sang penyanyi dikabarkan akan menggelar konser di Indonesia.

Justin Bieber akan segera menyapa para penggemarnya di Indonesia yang telah lama menunggu sejak 2017 silam.

Melalui cuitan Twitter @JDBAnalytics, ia mengungkapkan Justin Bieber akan menggelar konser yang bertajuk Justice World Tour ini di Jakarta.

“@justinbieber is returning to Jakarta, Indonesia in over a decade on 3rd November 2022 for “Justice World Tour.” More details to be expected, very soon. (@justinbieber kembali ke Jakarta, Indonesia dalam satu dekade pada 3 November 2022 untuk “Justice World Tour.” Info lebih lanjut, segera),” ujar sang pemilik akun @JDBAnalytics.

Menanggapi cuitan tersebut, penggemar Justin Bieber yang disapa Beliebers memiliki reaksi yang beragam.

Beberapa penggemar menanyakan harga tiketnya dan sangat gembira karena berita tersebut, namun beberapa dari yang lain mengalami kepanikan karena harus menabung lebih giat.

“Justin Bieber kalau beneran fix konser di Indonesia W traktir 1 orang belieber untuk nonton konsernya bareng,” ucap Wendy Walters istri dari Reza Arap.

Kedatangan Justin ke Indonesia ini juga disambut dengan semangat oleh Resso. Resso mengatakan merasa sangat bangga dapat bekerja sama dengan PK Entertainment dalam membawa artis Internasional seperti Justin Bieber ke Indonesia.