BTS Raih Dua Penghargaan dari Industri Musik Amerika Serikat

PIKIRAN RAKYAT – Membicarakan penghargaan yang telah di raih BTS memang tidak akan ada ujungnya. Baru-baru ini boyband Korea BTS baru saja membawa pulang penghargaan Internasional lagi.

BTS kembali membawa pulang dua piala dari iHeartRadio Music Awards. Acara tersebut merupakan sebuah ajang penghargaan yang berasal dari industri musik Amerika.

BTS berhasil memenangkan kategori Best Music Video untuk single hits-nya Butter yang dirilis pada tahun 2021 lalu. Tak hanya itu, penggemar yang kerap disapa ARMY juga memenangkan sebagai Best Fandom. Acara ini diadakan di Los Angeles dan berlangsung pada 22 Maret waktu AS.

Walaupun BTS tidak menghadiri acaranya secara langsung, namun mereka selalu membawa pulang penghargaan dan mengharumkan nama Korea Selatan di Amerika.

Hal ini dibuktikan bahwa BTS telah mendapatkan penghargaan selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun sebelumnya BTS kerap memenangkan kategori Best Music Video.

Di tahun 2020 BTS memenangkan Best Music Video untuk lagu Boy With Luv, dan di tahun kedua mereka memenangkannya untuk lagu Dynamite.

Tak kalah menawan, fandom ARMY juga selalu meraih penghargaan selama lima tahun berturut-turut di ajang tersebut.

Dalam sebuah video yang diunggah khusus oleh BTS untuk acara penghargaan, BTS mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ARMY yang selalu mendukung karir mereka.