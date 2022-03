Puput Dituding Pura-Pura Gugat Cerai Doddy Sudrajat, Ibu Tiri Vanessa Angel Meradang: Masa Iya?

PIKIRAN RAKYAT - Puput Pujiarti meradang usai dituduh berpura-pura menggugat cerai Doddy Sudrajat.

Seperti yang diketahui, kabar perceraian Puput dan Doddy Sudrajat menghebohkan publik.

Bukan tanpa alasan, Puput dan Doddy Sudrajat semakin terekspos usai Vanessa Angel meninggal dunia.

Banyak orang yang mengira rumah tangga Puput dan Doddy Sudrajat selama ini baik-baik saja.

Namun berbanding terbalik, Puput dan Doddy Sudrajat justru kerap berselisih paham di balik layar.

"Sebenernya dua bulan sebelum Vanessa meninggal, kita udah enggak satu atap," ujar Puput.

Puput mengakui bahwa hubungan rumah tangga tak selamanya berjalan mulus. Dia pun sempat berupaya mempertahankan pernikahannya dengan Doddy.

"Namanya rumah tangga pasti ada up and down, cuman ya dulu sempet sih pernah (bertahan)," ucapnya lagi.