Lirik Lagu Feel My Rhythm, Momen Comeback Girl Group K-Pop Red Velvet

PIKIRAN RAKYAT – Red Velvet, girl group asuhan SM Entertainment resmi meluncurkan mini album terbarunya berjudul The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm sebagai momen comeback mereka.

Red Velvet juga meluncurkan video klip salah satu lagu dalam mini album tersebut, Feel My Rhythm dengan nuansa penuh warna pada hari Snein, 21 Maret, 2022 kemarin.

Video klip tersebut telah ditonton sebanyak 1.1 juta kali hanya dalam waktu satu hari saja setelah perilisannya.

Berikut lirik lagu Feel My Rhythm dari Red Velvet.

Oh, oh

Oh, yeah

Oh-woah

Oh-woah

Oh-woah

Red Velvet

Mudohoereul dwijibeo (dwijibeo)

Jageun soraneul tto ireukyeo

This is gonna be a crazy night

(*To-na-na-na-na-na-night*)

Deungjangbuteo insakkaji pagyeokjeogige

Uri saljjak norabolkka

Soljikage bae, bae

Jigeumbuteo sijakae bolge

(Feel my vibe and sway)

Kkotgarureul nallyeo

Pokjugeul deo keuge teoteuryeo

Uril omangwa pyeongyeone gaduji ma

Jayurowo jigeum

Feel my rhythm, come with me

Sangsanghae bwa mwodеunji

Noraereul ttaraseo jеo dalbiche chumeul chwo

Baro jigeum (Play my rhythm)

Follow, follow my heartbeat

Haega tteool ttaekkaji

Feel my rhythm meomchuji mara jwo

I sunganeul nochi ma, baby