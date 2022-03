Rilis Album Terbaru, Red Velvet Ingin Dijuluki 'Ratu Empat Musim' hingga Bagikan Tips Sukses Berkarier

PIKIRAN RAKYAT – Red Velvet comeback dengan mini album baru mereka berjudul “The ReVe Festival 2022 – Feel My Rhythm” pada 21 Maret 2022.

Tak hanya itu, Red Velvet juga mengeluarkan video klip untuk lagu Feel My Rhythm di kanal YouTube SMTOWN.

Lagu Feel My Rhythm berjenis pop dance yang diambil dari sampel “Air on the G String” karya Johann Sebastian Bach.

Usai perilisan album tersebut, Red Velvet mengadakan konferensi pers yang acaranya dipandu dengan Minho SHINee.

Baca Juga: Berat Keluarkan Rp50.000 untuk Denda, Tukang Gorengan di Cimahi Nyaris Rela Dipenjara

Setelah memperkuat status mereka sebagai ‘Queen Spring’, comeback terbaru Red Velvet membuktikan bahwa mereka siap menghadap musim semi.

“Aku sangat senang bertemu dengan Luvies (nama klub penggemar Red Velvet). Sangat menyenangkan bisa menunjukkan sisi baru Red Velvet,” ujar Irene.

“Ketika kamu memikirkan musim semi, ada perasaan yang baru. Saat Red Velvet memulai sisi baru yang unik dengan ‘Festival ReVe’, kami ingin menunjukkan dinginnya musim dingin dan kehangatan musim semi bersama-sama,” lanjutnya.

Wendy mengatakan karena terasa panas di musim panas, Anda akan tertarik pada hal-hal yang merangsang. Maka dari itu Red Velvet merilis lagu ‘Red Flavor’.

Baca Juga: Cak Imin Jadi Incaran KPK, Cak Imin Dianggap Umpan Pemerintahan Jokowi