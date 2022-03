Red Velvet Tampil Nyentrik dalam MV Terbaru Bertajuk Feel The Rhythm

PIKIRAN RAKYAT - Setelah mengumumkan jadwal comeback pada 2 Maret 2022, video klip lagu terbaru Red Velvet berjudul Feel The Rhythm resmi dirilis.

video klip lagu Feel The Rhythm tersebut dirilis pada 21 Maret 2022 pukul 18.00 Waktu Korea Selatan.

Lagu Feel The Rhythm merupakan sample dari lagu milik komposer legendaris Johan Sebastian Bach berjudul Air on the G String.

Secara gamblang liriknya mengisahkan sebuah perjalanan kebebasan yang menyenangkan, melintasi ruang dan waktu sambil mengikuti alunan musik.

Feel The Rhythm termasuk dalam mini album bertajuk "The ReVe Festival 2022", yang berisi enam lagu dengan genre yang unik dan berbeda.

Lima lagu lainnya dalam mini album ada Rainbow Halo, In My Dreams, BAMBOLEO, Beg For Me dan yang terakhir lagu berjudul Good, Bad, Ugly.

Red Velvet juga telah mengadakan serangkaian acara sebagai penanda comeback yaitu merilis berbagai foto teaser tematik.

Foto teaser comeback Red Velvet kali ini bertajuk Capriccioso dan Calmato.

