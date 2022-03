Lirik Lagu Nelly Furtado – Say It Right yang Kembali Viral karena Jadi Sound di TikTok

PIKIRAN RAKYAT – Penggalan lagu Nelly Furtado berjudul Say It Right kembali ramai setelah penggalan lagunya ramai digunakan di TikTok dan menjadi fyp.

Setelah 12 tahun, lagu Say It Right kembali viral karena digunakan oleh akun @jamie32bsh sebagai sound di TikTok.

Penggalan lirik "Oh, you don't mean nothing at all to me" ini viral setelah digunakan untuk video bergoyang di depan cermin kamar mandi sambil menggunakan kaos bergambar Power Ranger.

Kini, video tersebut telah ditonton sebanyak 361.9 juta kali.

Baca Juga: Terlibat Isu Perceraian, Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Kedapatan Konseling dengan Ustaz di Tempat Rehab

Lirik lengkap lagu Say It Right dari Nelly Furtado berikut:

Hey

You don't mean nothin' at all to me

Hey, hey

In the day, in the night

Say it right, say it all

You either got it, or you don't

You either stand, or you fall

When your will is broken

When it slips from your hand

When there's no, time for joking

There's a hole in the plan

Baca Juga: Gugat Cerai Doddy Sudrajat, Puput Terharu Ingat Pesan Terakhir Vanessa Angel