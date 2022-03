Deddy Corbuzier Sebut Nama Atta Halilintar, Uus Bereaksi: Aduh, Iya Enggak Mungkin

PIKIRAN RAKYAT - Usai sukses dengan Close The Door, pembawa acara sekaligus YouTuber kondang Deddy Corbuzier belakangan ini sering mengundang para komika untuk beraksi melalui Somasi atau Stand On Mic Take It Easy.

Somasi merupakan salah satu program Deddy Corbuzier saat para komika ditantang untuk stand up comedy tampil salah satunya juara pertama SUCI 6, Indra Jegel.

Dalam penampilannya, Indra Jegel sempat membahas tentang pentingnya pemahaman orangtua dalam mengasuh anak.

Indra Jegel mengaku bahwa anaknya sering sekali rewel dan menangis ketika menginginkan sesuatu. Apa pun yang anaknya inginkan harus dituruti.

Deddy Corbuzier dan Uus pun menyetujui apa yang dikatakan oleh Indra Jegel. Akhirnya mereka saling menceritakan keresahannya sesama sebagai seorang ayah.

"Dulu juga gue gitu. Kalau emang mau beli sesuatu sampai nangis tantrum di bawah," ucap Deddy Corbuzier.

Deddy Corbuzier mengatakan, jika anaknya menginginkan sesuatu, dirinya akan mengusahakan untuk membelikan apa yang diinginkan sang anak.

"Gue punya anak nih, dia mau beli mainan sampai tantrum di bawah lantai teriak-teriakan diliatin orang satu mall, malu gak? yaudah daripada gitu mending beliin," kata dia.