Puput Diisukan Alami Kekerasan Verbal Bertahun-tahun dari Doddy Sudrajat: Semoga Ada Jalan Terbaik

PIKIRAN RAKYAT - Ayah mendiang Vanessa Angel sampai saat ini terus menjadi perbincangan hangat publik.

Ditengah permasalahan hukum yang bertubi-tubi, Doddy Sudrajat mendadak membawa kabar mengejutkan.

Selalu tampil harmonis di hadapan publik siapa sangka jika Puput Sudrajat telah melayangkan gugatan cerai terhadap Doddy Sudrajat ke pengadilan agama Jakarta Pusat.

Bahkan beredar kabar bahwa permasalahan antara Deddy dan Puput telah terjadi sejak tahun 2018 silam.

Seolah tidak asal menggugat cerai Doddy Sudrajat, Puput nekat menggandeng tim pengacara dalam jumlah banyak.

Sidang perdana bahkan setelah dijadwalkan Puput dan Doddy akan dipertemukan dalam agenda mediasi pada 21 Maret 2022 mendatang.

Ayah mendiang Vanessa Angel itu pun akhirnya buka suara perihal kondisi rumah tangganya dengan Puput.

“Memang yang namanya rumah tangga cek-cok kan biasa, up and down itu biasa,” katanya.