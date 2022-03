Link Nonton Twenty Five Twenty One Episode 12, Lengkap dengan Spoiler dan Jadwal Tayang

PIKIRAN RAKYAT - Drama Korea Twenty Five Twenty One Episode 12 akan tayang malam ini Minggu, 20 Maret 2022 pukul 21.00 WIB.

Jangan khawatir terlewatkan keseruannya, karena di bawah ini terdapat jadwal tayang lengkap Twenty Five Twenty One full episode.

Sebelum menyaksikan episode terbarunya, simak spoiler cerita selanjutnya dari Twenty Five Twenty One episode 12.

Anda bisa menyaksikan keseruan drama korea ini melalui link nonton yang tersedia di akhir artikel.

Twenty Five Twenty One diperankan dua pemeran yang luar biasa, yaitu Nam Joo Hyuk dan Kim Tae Ri. Nam Joo Hyuk berperan sebagai Baek Yi Jin. Dan Kim Tae Ri berperan sebagai Na Hee Do.

Romansa cinta yang dibungkus dalam kondisi krisis keuangan di Korea Selatan. Nam Joo Hyuk dan Kim Tae Ri akan berjuang bersama menghadapi kondisi tersebut.

Drama korea Twenty Five Twenty One membawa kisah romansa percintaan, sangat cocok menemani tiap weekend

Bagaimana kelanjutan cerita episode 12 dari Twenty Five Twenty One nanti akan tersaji?