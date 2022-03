Sinopsis Pachinko: Berlatar Perang Dunia II, Lee Min Hoo Beradu Akting dengan Kim Min Ha

PIKIRAN RAKYAT - Salah satu serial drama Korea (drakor) yang ditunggu-tunggu, Pachinko akhirnya akan tayang di Apple TV+ pada 25 Maret 2022 mendatang.

Pachinko merupakan drakor pertama yang akan tayang di platform Apple TV+. Dibintangi oleh aktor kenamaan Korea Selatan yakni Lee Min Ho, membuat drama ini menarik perhatian para pecinta K-drama baik di Korea Selatan maupun di luar negeri.

Drama ini diadaptasi dari novel epik yang ditulis oleh penulis Korea-Amerika, Min Jin Lee. Bahkan kesuksesan novel tersebut diakui oleh The New York Times sebagai salah satu Buku Terbaik pada 2017.

Berlatar cerita pada Perang Dunia II, drama Pachinko akan menyuguhkan cerita mengenai perjalanan empat keluarga Korea yang bermigrasi ke Jepang.

Cerita ini bermula dari Koh Hansu (Lee Min Ho) seorang pria yang berasal dari Korea, diadopsi oleh keluarga kaya raya di Jepang.

Koh Han Su diceritakan memiliki seorang istri di negaranya, akan tetapi saat ke Korea tiba-tiba ia jatuh cinta kepada Sunja (Kim Min Ha) seorang gadis yang lahir di Busan, yang ditinggal oleh keluarganya sehingga harus hidup mandiri dari usia 13 tahun.

Hubungan terlarang antara Koh Hansu dan Sunja, berlanjut hingga keduanya memiliki anak diluar pernikahan.

Mengetahui Sunja tengah hamil, Koh Han Su berniat ingin menikahinya, akan tetapi Sunja yang saat itu baru mengetahui jika kekasihnya sudah memiliki seorang istri, dan mempunyai hubungan dengan para Yakuza, mengurungkan niatnya.