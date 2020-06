Kim Kardashian Bangga Anak Keempatnya Tumbuh Pesat, Dikabarkan Upah Pengasuh Rp 1,8 Miliar Sebulan

PIKIRAN RAKYAT - Kehidupan Kim Kardashian memang selalu menjadi perhatian banyak pasang mata.

Ibu empat anak ini pun diketahui memiliki cara tersendiri dalam membesarkan empat anaknya di tengah perhatian publik yang selalu menyorot kehidupan pribadinya.

Diketahui, Kim Kardashian sangat memperhatikan kebutuhan empat anaknya, dirinya sangat jeli dalam urusan merawat anak-anaknya.

Istri dari Kanye West ini mengaku selalu membiasakan keempat anak-anaknya dekat dengan dirinya maupun sang suami, hal ini diakui Kim Kardashian sangat berpengaruh dalam mengatur emosi anak-anaknya.

Tak sendiri, Kim Kardashian juga turut mempekerjakan pengasuh untuk membantunya memenuhi kebutuhan sang anak. Tak tanggung-tanggung bintang Keeping Up The The Kardashians ini rela merogoh kocek cukup besar hanya untuk menyewa pengasuh.

Kim Kardashian mempekerjakan sejumlah pengasuh untuk membantu menjaga North West, Saint West, Chicago West, dan anak terakhir Psalm West.

Besarnya kebutuhan menyewa pengasuh ini, Kim Kardashian harus rela mengeluarkan biaya sekitar Rp 1,8 miliar per bulan.