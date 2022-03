Tersebar WhatsApp Haji Faisal untuk Fuji: Abis Baca Ginian Semuanya Berasa

PIKIRAN RAKYAT- Fuji baru saja mengunggah pesan WhatsApp dari kedua orang tuanya, Haji Faisal dan Dewi Zuhriati.

Isi pesan WhatsApp tersebut tentunya membuat Fuji senang lantaran Haji Faisal dan Dewi Zuhriati banyak memberikan dukungan untuk kariernya.

Seperti diketahui Fuji baru saja menjadi model video musik untuk pertama kalinya.

Haji Faisal pun mengatakan jika sang anak adalah yang terbaik, setelah melihat hasil dari video musik tersebut.

Baca Juga: Nia Ramadhani Dikabarkan Gugat Cerai Ardi Bakrie, Pengadilan Agama Akhirnya Buka Suara

"Anak Papa is the best," ujar Haji Faisal.

Tak hanya Haji Faisal, sang Ibunda, Dewi Zuhriati pun ikut mengungkapkan perasaan bangganya terhadap sang anak.

Menurut sang Ibunda, Fuji sangat total dalam akting di video musik tersebut.

"Mama Papa bangga banget tadi loh liat vidio uti itu, total banget uti," ucap Dewi Zuhriati.