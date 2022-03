Merana usai Terjerat Tipu Muslihat Vicky Prasetyo, Kalina Oktarani: Cobain deh Jadi Gue

PIKIRAN RAKYAT - Sosok Kalina Oktarani belakangan ini terus menjadi perbincangan hangat.

Permasalahan dalam hidupnya kini menjadi konsumsi publik dan berubah menjadi sasaran empuk kebencian netizen.

Terlibat masalah dengan ibu kandung, Kalina Oktarani juga kian terpukul lantaran sang mantan suami yang tak lain adalah Vicky Prasetyo seolah terus menantangnya untuk perang.

Muak dengan semua yang terjadi dalam hidupnya Kalina Oktarani mengaku lelah dengan apa yang Ia jalani saat ini.

Saking muaknya, Kalina Oktarani ingin membongkar semua hal yang terjadi dalam polemik nya bersama Vicky Prasetyo.

“Kalau gak ada hukum soal ITE, mungkin gue udah kasih tau semua apa yang sebenernya terjadi,” ujarnya.

Emosi ibu satu anak itu kian memuncak saat disebut masih belum bisa melupakan sosok Vicky Prasetyo dalam hidupnya.

“Tapi gue dibilang katanya gue gak move on. Dia nya (Vicky Prasetyo) bilang suruh gue move on, hey gue udah move on ya,” kata Kalina.