Lirik Lagu RIP Love - Faouzia yang Viral di TikTok: Man Down, Man Down

PIKIRAN RAKYAT - Inilah lirik lagu RIP Love yang dibawakan penyanyi Faouzia, lengkap dengan terjemahan Bahasa Indonesia.

Belakangan ini, lagu RIP Love milik Faouzia menjadi viral di aplikasi TikTok.

Penggalan lirik dalam lagu Rip Love, 'Man Down, Man Down' kian sering terdengar.

Dibagikan Pikiran-Rakyat.com, berikut lirik lagu RIP Love yang dipopulerkan Faouzia dan viral di aplikasi TikTok:

I told you, I told you

Sudah kubilang, sudah kubilang

Man down, man down

Tunduklah, Tunduklah

Oh, another one down for me

Oh, satu lagi yang tunduk padaku

Said you'd die for love

Kau bilang kau akan mati demi cinta