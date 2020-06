Lagu 'Stay Gold' Milik BTS Siap Dirilis dalam Bahasa Jepang

PIKIRAN RAKYAT - Boyband asal Korea Selatan, Bantan Sonyeondan alias BTS tengah menyiapkan perilisan lagu ke-empat dalam versi bahasa Jepang

Lagu berjudul 'Stay Gold' versi Jepang milik BTS direncanakan rilis bulan Juni 2020 ini.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman Yonhap, 'Stay Gold' sebagai judul lagu dari album terbaru BTS berbahasa Jepang.

Rencananya akan dirilis pada 19 Juni 2020 pukul 18.00 waktu Korea Selatan.

Yonhap mencatat bahwa 'Stay Gold' dinobatkan sebagai lagu tema serial televisi Jepang yakni 'The Spiral Labyrinth-DNA Science Investigation'.

Film drama serial tersebut akan ditayangkan pada bulan April 2020, namun pemutaran perdana terpaksa ditunda karena pandemi COVID-19.

Setelah lagu 'Stay Gold' dirilis, BTS berencana akan menghadirkan album keempat di Jepang bertajuk 'Map of the Soul: 7 - The Journey'.