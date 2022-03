Kalina Oktarani Bongkar Kondisi Memprihatinkan Sang Ibunda di Rumah Sakit, Sahabat Beri Doa

PIKIRAN RAKYAT - Hubungan Kalina Oktarani dengan sang ibunda, Mama Een Wardhania menjadi sorotan publik setelah saling serang melontarkan pernyataan di media.



Padahal jauh sebelum masalah itu terjadi, Kalina Oktarani dan Mama Een mempunyai hubungan yang dekat, bahkan selalu terlihat bersama.



Baru-baru ini Kalina Oktarani membagikan potret Mama Een yang terlihat sedang menjalani perawatan di rumah sakit.



Dalam keterangan, Kalina Oktarani mengajak dan memberi semangat agar sang ibunda segera sembuh dari sakit yang dideritanya.

"Sembuh yuk mah," kata Kalina Oktarani dalam unggahan Instagram @kalinaocktaranny sambil menyematkan emoji hati.



Kalina Oktarani juga terlihat menggenggam tangan Mama Een yang tampak kurus dan memprihatinkan.



Unggahan Kalina Oktarani itu kemudian dibanjiri doa dari sahabat selebriti untuk kesembuhan Mama Een.



"Get well tante," ucap @jennifer_ipel.

"Semoga lekas sembuh. ALLAH maha baik," kata @reyutami.



"Lekas sembuh lagi mama ya kall," ucap @popsovia.



"Get well soon tante," kata @itskeziakaramoy.



Diketahui, ibunda Kalina Oktarani memang mengidap penyakit kanker yang mengharuskan dirinya terbaring di tempat tidur selama bertahun-tahun.



Mama Een juga harus menerima berbagai tindakan dari rumah sakit secara rutin karena sel kanker yang ada dalam tubuh sudah menyebar.



Saat ini kondisi kesehatan ibunda Kalina Ocktarani pun semakin menurun.***