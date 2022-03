Fuji Unggah Foto Mata Sembab, Sedangkan Thariq Hapus Foto Fuji di Instagramnya, Isyarat Putus?

PIKIRAN RAKYAT - Pasangan Fuji dan Thariq Halilintar nampak mencuri perhatian warganet saat keduanya mengunggah foto maupun video di Instagram masing-masing.

Pasangan yang selalu terlihat bersama ini, kini mengisyaratkan jika hubungan keduanya sedang tidak baik-baik saja. Bahkan dugaan jika mereka sudah mengakhiri hubungan pun sempat mencuat.

Hal itu berawal dari Thariq Halilintar, yang sudah tidak lagi menunjukan foto kebersamaannya dengan Fuji di akun Instagram pribadinya @thariqhalilintar pada 17 Maret 2022.

Unggahan Thariq yang asalnya banyak memperlihatkan moment keduanya, kini hanya berisi foto Thariq saja.

Ia pun bahkan mengunggah foto yang berisikan tulisan yang mengisyaratkan jika ia lelah terhadap perasaannya.

"Sleep doesn't help if it's your soul that's tired, (Tidur tidak membantu, jika jiwamu yang lelah)" ujar Thariq melalui unggahan Instagram Story di akun Instagram pribadinya.

Bahkan Thariq juga sempat mengunggah video, saat tengah bernyanyi bersama rekan lainnya, menyanyikan lagu Naif yang berjudul 'Benci Untuk Mencinta'.

