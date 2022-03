Sinopsis Film Now You See Me 2: Kisahkan Aksi Kriminal dengan Pertunjukan Sulap

PIKIRAN RAKYAT - Film Now You See Me 2 bakal kembali tayang di Bioskop Trans TV pada Kamis, 17 Maret 2022.

Film Now You See Me 2 merupakan sekuel lanjutan dari film Now You See Me yang menceritakan aksi kriminal dengan dibalut pertunjukan sulap.

Film Now You See Me 2 juga masih dibintangi oleh Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Daniel Radcliffe, dan beberapa aktor dan aktris ternama lainnya.

Sinopsis Film Now You See Me 2

Film Now You See Me 2 menceritakan kelanjutan dari film pertamanya.

Baca Juga: Sinopsis dan Link Streaming Thirty Nine Episode 7: Sedih! Cha Young Alami Kecelakaan

Sekitar 18 bulan setelah kelompok pesulap The Horsemen menjadi buron, mereka tetap dipantau oleh FBI.

Mereka bersembunyi sampai mendapatkan perintah dari The Eye yang merupakan perkumpulan rahasia para pesulap.

Anggota The Horsemen dalam sekuel ini adalah J. Daniel Atlas, Merritt McKinney, Jack Wilder, dan Lula May. Lula May merupakan personil baru di sini.