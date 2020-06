Netflix Rilis Lebih dari 45 Koleksi Serial dan Film Kampanyekan Black Lives Matter

PIKIRAN RAKYAT - Layanan streaming video on demand Netflix mulai menampilkan layar pop-up yang menampilkan koleksi Black Lives Matter pada Rabu, 10 Juni 2020 waktu setempat.

Netflix akan menampilkan lebih dari 45 judul film, acara TV, dan film dokumenter tentang ketidakadilan rasial dan pengalaman orang Amerika berkulit hitam.

Film, acara TV, dan film dokumenter dalam koleksi Black Lives Matter termasuk 'Da 5 Bloods' karya Spike Lee dirilis Jumat, 12 Juni, '13th' dan 'When They See Us' milik Ava DuVernay, 'Mudbound', 'Orange Is the New Black', 'Dear White People', dan pemenang film terbaik Oscar 'Moonlight' karya Barry Jenkins.

Melalui sebuah cuitan, Netflix menjelaskan mengenai sebuah pemahaman komitmen, perubahan sistemik akan memakan waktu, dan akan mulai menyoroti narasi yang kuat dan kompleks tentang pengalaman orang kulit hitam melalui kemasan film.

"Ketika kami mengatakan Black Lives Matter, kami juga mengatakan storytelling dari orang berkulit hitam juga penting," kata Netflix dalam sebuah cuitan dari Variety.

Koleksi ini dapat diakses melalui menu utama Netflix, dengan mencari Black Lives Matter, maupun secara daring melalui tautan netflix.com/blacklivesmatter.

Netflix mengompilasi koleksi Black Lives Matter setelah melihat peningkatan pencarian frase selama beberapa minggu terakhir, terutama di AS.