Puji Gading Marten Soal Perkara Move On, Roy Marten: Ini Baru Anak Saya

PIKIRAN RAKYAT - Baru-baru ini, aktor sekaligus presenter Gading Marten mengungkapkan bagaimana perasaannya kini kepada sang mantan istri, Gisella Anastasia usai bercerai.

Hal tersebut disampaikan Gading dalam kanal YouTube milik Roy Marten yang juga dihadiri oleh adiknya, Gibran Marten.

Sebagaimana diketahui, Gading dan Gisella telah resmi berpisah pada Januari, 2019 lalu.

Saat disinggung soal kisah percintannya, Gading pun mengaku telah move on dari sang mantan istri.

Menurut Gading, bukan anak Roy Marten jika sampai saat ini dirinya belum bisa berbaikan dengan semua kenangan dan ingatan yang terjadi.

"Udah, kalau belum move on bukan anaknya dia, harus move on," ucap Gading dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube marten and friends pada Rabu, 10 Juni 2020 kemarin.

Roy sebagai ayah pun tampak puas ketika mendengar jawaban Gading yang menyebut bahwa dirinya sudah move on.