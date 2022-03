PIKIRAN RAKYAT - Film The Lord of The Rings: The Return of the King bakal kembali tayan di Bioskop Trans TV pada 16 Maret 2022.

Film The Lord of The Rings: The Return of the King disutradarai oleh Peter Jackson yang juga menggarap dua film pendahulunya.

Berdurasi 201 menit, film yang dirilis tahun 2003 tersebut dibintangi oleh Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, dan Orlando Bloom.

Sinopsis Film The Lord of The Rings: The Return of the King

Gandalf, Aragorn, Legolas, Gimli, serta Raja Theoden akhirnya kembali tiba di Isengard.

Mereka lantas bergegas untuk bertemu dengan Pippin dan Merry yang berhasil mengajak Treebeard untuk mengalahkan Saruman.

Selama di perjalanan, Pippin melihat bola palantir milik Satuman yang ada di bawah air.

Untungnya, sebelum Pippin mengambil bola palantir tersebut, Gandalf lebih dulu mengamankannya di balik jubah.